A polícia de Nova Iorque (NYPD, na sigla inglesa) está a investigar um possível tiroteio na estação de metro em Brooklyn na manhã desta terça-feira, avança o The New York Times. Pelo menos cinco pessoas foram baleadas, avança a CNN. Terá ocorrido por volta das 8h30 locais (13h30 em Portugal).

Fontes policiais no local identificaram um suspeito, que estaria vestido como um trabalhador da construção civil e usava uma máscara de gás, e que está em fuga.

O NYPD alertou os nova-iorquinos para evitar circular na respetiva área, onde estão veículos de emergência.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022