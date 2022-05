As forças russas já assumiram o controlo de Mariupol após dois meses de resistência ucraniana. No momento em que a cidade portuária começa a retornar à normalidade possível — apesar de os habitantes ainda não terem acesso a água potável nem eletricidade —, a Rússia enviou para o local três “complexos móveis de informação”, isto é, carrinhas equipadas com ecrãs que passam ininterruptamente programas da televisão e propaganda russa.

russians display propaganda from a van. Three such "propaganda vehicles" are driving around #Mariupol in an attempt to persuade people that their lives are being improved. Nevermind that a humanitarian catastrophe is unfolding

Source: advisor to #Mariupol town mayor pic.twitter.com/jyOt6ugVcU

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) May 26, 2022