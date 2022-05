O líder checheno e aliado de Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, ameaçou esta semana a Polónia, dando a entender que o país poderá vir a ser invadido pela Rússia no futuro.

Numa mensagem de vídeo divulgada nas redes sociais, Kadyrov diz taxativamente que “o assunto da Ucrânia está encerrado”. “Estou interessado na Polónia”, acrescenta.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you

(with subtitles, including all 'dons' for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn

