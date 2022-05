Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os vencedores da Eurovisão deste ano, a banda Kalush Orchestra, venderam o troféu conquistado num leilão que se realizou este domingo. Os 900 mil dólares, cerca de 837 mil euros, angariados serão entregues ao exército da Ucrânia para a compra do sistema de drones PD-2, que têm sido importantes para a resistência de Kiev contra as forças russas.

O microfone de vidro foi leiloado no Facebook, numa cerimónia em direto conduzida pelo apresentador de televisão ucraniano Serhiy Prytula. Foram permitidas licitações tanto em criptomoedas como em moedas tradicionais.

Let’s get it started!#Eurovision trophy raffle and auction final.#StefaniaForUkraine Pink bucket hat raffle:https://t.co/fJrMY4T6di To bid for the glass mic at the crypto auction:https://t.co/6v4u6fIW9L Watch here:https://t.co/0FaEJAhOhA pic.twitter.com/UuYy9Og24m — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 29, 2022

A oferta vencedora para ficar com o troféu foi da Whitebit, uma exchange de criptomoedas, avança o jornal The Guardian. O chapéu cor-de-rosa utilizado pelo vocalista da banda, Oleh Psiuk, durante as atuações da Eurovisão também foi leiloado por 370 mil dólares (cerca de 344 mil euros). O novo dono do acessório permanece anónimo, mas sabe-se que está na República Checa.

Mais de 31 mil pessoas de 56 países diferentes participaram no leilão, o primeiro da história da Eurovisão em que o microfone de vidro foi vendido. Em reação ao dinheiro arrecadado, a banda agradeceu no Facebook: “Agradecemos a cada um de vocês que doou para este leilão e um agradecimento especial à equipa Whitebit que comprou o troféu por 900 mil dólares e que agora é a proprietária legítima.”

A venda do troféu coincidiu com a presença da Kalush Orchestra em Berlim para um concerto de solidariedade para angariar fundos para comprar material médico para a Ucrânia.

A banda ucraniana sagrou-se vencedora do 66.º Festival Eurovisão da Canção, no dia 15 de maio, com “Stefania”, uma canção que é vista como um hino contra a guerra e uma homenagem ao país. Logo após a vitória, a Kalush Orchestra revelou os planos para leiloar o troféu. “Planeamos leiloar a nossa estatueta e doar todo o dinheiro para um fundo de caridade que ajuda as Forças Armadas e a Ucrânia”, disse na altura o vocalista.