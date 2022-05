Um homem de 35 anos foi mortalmente atingido com disparos de uma arma de fogo, cerca das 23h30 de segunda-feira, no bairro da Quinta da Princesa, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, revelou esta terça-feira fonte policial.

Segundo o diretor da Polícia Judiciária de Setúbal, João Bugia, já está a decorrer uma investigação para recolha de informação que permita identificar e localizar o autor do homicídio.

No local do crime estiveram elementos da PSP e dos Bombeiros do Seixal e uma equipa de emergência médica e reanimação, que confirmou o óbito.

O cadáver foi transportado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, em Almada.