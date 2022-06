Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sheryl Sandberg, responsável pelas operações da Meta – proprietária do Facebook, Instagram, entre outras redes sociais –, anunciou esta quarta-feira que vai deixar o cargo após 14 anos.

Quando aceitei este trabalho em 2008, esperava ficar nesta função durante cinco anos. Catorze anos depois, é hora de escrever o próximo capítulo da minha vida”, escreveu a número 2 Mark Zuckerberg, num post no Facebook.

Ressalvando que não tem “a certeza absoluta do que o futuro lhe trará”, Sandberg explicou que deixa a empresa no outono, mas que planeia continuar no conselho de administração. Mais: revelou ainda que tem casamento marcado para os próximos meses.

Zuckerberg já reagiu à saída da pessoa que o ensinou a administrar uma empresa. “O fim de uma era”, considerou, reforçando: “Vou sentir falta de trabalhar ao teu lado todos os dias, mas estou grato por te ter como amiga para o resto da vida”.

O novo chief operating officer (COO) da Meta vai ser Javier Olivan, diretor de crescimento da empresa.