Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vai ser feita uma segunda autópsia ao corpo de João Rendeiro, em Portugal. A família do antigo banqueiro — que foi encontrado morto na prisão de Westville, na cidade sul-africana de Durban — fez um pedido ao Ministério Público para que o corpo voltasse a ser autopsiado e o mesmo já foi aceite, sabe o Observador.

O corpo de João Rendeiro chega a Portugal às 7h e a autópsia será realizada logo de manhã no Instituto Nacional de Medicina Legal, apurou o Observador. O pedido da família foi avançado inicialmente pela CNN e pelo Correio da Manhã.

A primeira autópsia, feita na África do Sul apenas quatro dias depois da morte, não revelou sinais de crime, de acordo com as autoridades sul-africanas. A família, porém, estará convicta que a morte pode ter resultado de um ato criminoso alheio, pelo que fez o pedido de nova autópsia.