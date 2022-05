Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Rendeiro, ex-banqueiro e antigo presidente do BPP, foi encontrado morto na cela da prisão da África do Sul onde se encontrava em prisão preventiva, aos 69 anos. A notícia foi avançada pela CNN Portugal e foi confirmada pelo Observador junto da advogada de Rendeiro.

As circunstâncias da morte, que terá ocorrido nas últimas horas, ainda estão sob investigação das autoridades locais, na cadeia de Westville, em Urban. Mas o Observador sabe que as autoridades portuguesas já foram informadas oficialmente pelas autoridades sul-africanas. Segundo essa informação, tudo aponta para que tenha sido Rendeiro a pôr fim à própria vida.

João Rendeiro estava fugido à justiça portuguesa há três meses quando foi preso na África do Sul, a 11 de dezembro do ano passado, consequência de uma operação em que as polícias portuguesa, angolana e sul-africana cooperaram. O ex-banqueiro opunha-se ao pedido de extradição das autoridades portuguesas e estava agora em prisão preventiva, a aguardar o julgamento do processo de extradição, que começaria em junho.

Daqui a uma semana, a 20 de maio, estava marcada uma audiência prévia em que estaria obrigado a comparecer, para serem comunicadas ao juiz as testemunhas que seriam arroladas para o julgamento. Em abril, a advogada, June Marks, tinha visitado Rendeiro na prisão e assegurado que o ex-banqueiro estaria “ansioso” pelo início do julgamento.

Em Portugal, o ex-presidente do BPP foi condenado em três processos relacionados com o colapso do banco, que causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado. As três condenações somavam 19 anos e dois meses de prisão efetiva, sendo que tinha recorrido de duas das decisões. Tinha sido condenado por burla qualificada, fraude fiscal, abuso de confiança, branqueamento de capitais, falsificação e falsidade informática.