EUA. Gilberto Rodríguez Orejuela, maior rival de Pablo Escobar, morre na prisão aos 83 anos

Conhecido como o “Mestre de Xadrez”, pela sua habilidade em expandir-se e estabelecer centros de lavagem de dinheiro, Orejuela foi detido em Madrid em 1984. Os EUA pediram a sua extradição, mas Miguel conseguiu que regressasse a Cali depois de dois anos de batalha jurídica. Acabou por ser solto alguns meses depois, sem que o então Presidente, Belisario Betancur, assinasse o papel de transferência para os EUA.

Anos mais tarde, em 9 de junho de 1995, Gilberto foi novamente detido, deste vez na Colômbia. O irmão foi preso dois meses depois, a 6 de agosto de 1995. Ao fim de sete anos e meio, ambos foram soltos, mas não deixaram de estar no radar das autoridades. De acordo com o La Vanguardia, em 2003, os irmãos voltaram para a prisão e foram condenados a 15 anos de prisão. Continuvam a inundar os mercados norte-americano e europeu com as drogas do seu cartel e acabaram por ser extraditados para os EUA.

Em 2006, foram condenados a 30 anos de pena efetiva. Miguel permanece numa prisão no Estado da Carolina do Sul.