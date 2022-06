Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia entra esta segunda-feira no 103.º dia de guerra contra a ofensiva russa. Um dia depois de Kiev ter sido alvo das forças da Rússia — algo que não já acontecia há mais de um mês —, o Ministério da Defesa britânico indicou, num briefing diário sobre a situação da guerra, que o objetivo deste ataque passava pela destruição do equipamento militar do Ocidente.

O Reino Unido revelou ainda, esta segunda-feira, que vai disponibilizar à Ucrânia sistemas de lançamento de foguetes designados M270 MLRS, que permitirão “aumentar significativamente as capacidades das forças ucranianas”.

Na frente da guerra, os combates pelo controlo da cidade de Severodonetsk continuam. Esta segunda-feira, o governador da região de Lugansk afirmou que a situação no terreno “piorou um pouco” no terreno. “A nossa defesa conseguiu levar a cabo um contra-ataque por algum tempo — eles libertaram praticamente metade da cidade”, afirmou Serhiy Haidai citado pelo Guardian.

O que aconteceu durante a madrugada?

O site do ministério da Construção e Habitação foi alvo de um ataque informático por hackers pró-Ucrânia. Pesquisa na internet pelo site levava a utilizadores à frase “Glória à Ucrânia”.

Cerca de 1.500 bielorrussos estão a lutar na Ucrânia ao lado das forças ucranianas, revelou a líder da oposição bielorrussa, Svitatlana Tsikhanouskaya.

A Procuradoria-Geral ucraniana referiu hoje que, desde o início da ofensiva russa, já perderam a vida 262 crianças e ficaram feridas 467.

Os responsáveis pela defesa da autoproclamada república de Donetsk deram conta de que uma pessoa que morreu e cinco ficaram feridas após um ataque levado a cabo pelas forças ucranianas.

O brent voltou a atingir esta segunda-feira os 120 dólares por barril, depois da Arábia Saudita ter aumentado os preços para o seu petróleo com entrega em julho, o que demonstra restrições no fornecimento mesmo depois da OPEP+ ter acordado na semana passada que vai acelerar a produção nos próximos dois meses.