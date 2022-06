Foi a imprensa internacional que deu conta. O logótipo utilizado na nova cadeia “Vkousno i totchka” (Delicioso, ponto final) — que, na Rússia, veio substituir a gigante McDonald’s — é muito semelhante ao da Matosmix, uma empresa portuguesa de Macieira de Rates, em Barcelos, que produz rações de animais.

Em declarações à rádio Observador, João Matos, responsável de marketing e comunicação da Matosmix, afirmou que a empresa não quer estar associada à Rússia, mas não há muito que possa fazer, em termos legais, para proteger a sua imagem.

The logo of "Vkusno & tochka" ("Tasty and on point"), which now operates in #Russia instead of #McDonalds, was stolen from #Matosmix, a #Portuguese company that produces animal feed. pic.twitter.com/5ZPGF3qEhe

