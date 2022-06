Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Volodymyr Zelensky apareceu esta quinta-feira como convidado surpresa da conferência Viva Tech, em Paris, através de uma projeção de um holograma 3D e durante o seu discurso fez referência ao famoso filme “Star Wars”.

“É incomum que presidentes ou chefes de governo usem um holograma para se dirigir às pessoas, mas este não é o único aspeto de ‘Star Wars’ que estamos a colocar em prática. Vamos derrotar o império também”, disse, comparando as forças russas ao lado negro da força em “Star Wars”.

Na conferência Viva Technology dedicada à inovação e startups, no centro de exposições Porte de Versailles, Zelensky falou perante uma multidão de centenas de pessoas e afirmou que a Ucrânia estava a oferecer às empresas de tecnologia uma oportunidade única de reconstruir o país como uma democracia “totalmente digital”.

“Nenhum outro país do mundo oferece uma oportunidade de usar as tecnologias mais avançadas a este nível. Será uma revolução digital e a modernização do sistema atual ao mesmo tempo”.

A Ucrânia tem ganho elogios pelo uso tecnologia durante a guerra com a Rússia, utilizando comunidades criptográficas para conseguir fundos e até mesmo apelando, com sucesso, a Elon Musk para fornecer a infraestrutura para serviços de internet baseados em satélite.