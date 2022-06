Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Tesla implantou-se no mercado com áreas de exposição e de assistência próprias, em vez de recorrer aos tradicionais concessionários. As oficinas não eram muitas nem grandes, em parte porque os volumes de vendas eram ainda reduzidos e o construtor não só garantia que a maioria das avarias podiam ser reparadas over-the-air, como estava ainda disponível um serviço móvel que se deslocava a casa dos clientes para reparar os problemas mais simples. Mas agora Elon Musk, o CEO do construtor, anunciou um reforço considerável dos pontos de assistência, visando tornar o serviço prestado “10 vezes melhor do que o da concorrência”.

Para o responsável pela Tesla, a empresa deve “fazer as suas oficinas maiores e com mais especializações”. Para de seguida pormenorizar: “Temos de criar áreas para reparar o processador, outra para os motores, à semelhança do que acontece nas fábricas.”

Musk acredita que “a Tesla oferece hoje um nível de serviço melhor do que o resto da indústria”, afirmação que teria mais valor se fosse confirmada por um estudo independente. Mais interessante é o facto de a marca estar disposta a investir para “revolucionar o seu serviço a clientes, visando torná-lo 10 vezes melhor do que o resto da indústria”. E o investimento nos serviços de reparação e manutenção é algo que tenderá a satisfazer os clientes.

Além das alterações a nível das instalações, a Tesla visa reorganizar o pessoal das oficinas. “Comparativamente, temos poucas pessoas verdadeiramente a reparar os veículos e muitas outras ocupadas com outras funções, pelo que temos de garantir que temos mais pessoas a reparar os automóveis”, reconhece Musk.