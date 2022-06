Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os três polícias envolvidos no caso de agressões a Claúdia Simões, ocorrido em 2020, e que o Ministério Público (MP) acusou vão a julgamento, decidiu a juíza de instrução do Tribunal da Amadora esta segunda-feira, noticia o Público. São eles Carlos Canha, João Carlos Cardoso Neto Gouveia e Fernando Luís Pereira Rodrigues.

A juíza confirmou na íntegra a acusação do MP — em setembro de 2021 acusou Carlos Canha de três crimes de ofensa à integridade física qualificada, três de sequestro agravado, um de abuso de poder e outro injúria agravada contra Cláudia Simões. Os outros dois agentes, que estavam no carro aquando das alegadas agressões de Carlos Canha, o MP acusava, cada um deles, de um crime de abuso de poder e de nada fazerem para impedir que aquele polícia a agredisse.

A PSP afirma ainda que Cláudia tentou resistir à detenção, mordendo a mão e o braço direito do agente. Terá sido esse comportamento mais agressivo que ditou a abordagem dos polícias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Cláudia Simões é uma portuguesa de 42 anos que foi alegadamente agredida por agentes da PSP na noite de dia 19, na Amadora, em frente à filha Vitória, de 8 anos, tendo ficado “num estado grave”, conduzida depois ao Hospital Amadora-Sintra. Nas redes sociais foi publicado um vídeo com parte da detenção, no qual é possível ver um agente da PSP em cima da mulher. Na causa do incidente terão estado desacatos com o motorista do autocarro e, posteriormente, com a PSP, por Vitória não ter um um bilhete para andar no autocarro. O caso foi denunciado pela associação SOS Racismo esta segunda-feira dizendo que se tratou de uma questão de racismo por a mulher ser negra.