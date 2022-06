Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Está revelada a primeira temporada de espectáculos programada por Pedro Penim enquanto diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II.

O primeiro conjunto de espectáculos programados pelo atual diretor do teatro público lisboeta, que substituiu o antecessor Tiago Rodrigues no cargo, é porém mais curto do que o habitual: as propostas reveladas publicamente são apenas para os quatro meses que distam de setembro a dezembro de este ano. Tal deve-se às obras previstas para 2023, com recurso a fundos do PRR, que vão encerrar o teatro e dar origem a uma programação de espectáculos itinerante pelo país.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.