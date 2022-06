Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente russo, Vladimir Putin, confirmou esta segunda-feira que aceitou o convite para participar na cimeira do G20, marcada para 15 e 16 de novembro, em Bali, encontro no qual o homólogo ucraniano também deverá marcar presença.

A informação foi divulgada pelo assessor do chefe de Estado russo à agência russa Interfax. Segundo Yury Ushakov a Rússia vai mesmo participar na cimeira para a qual Zelensky também foi convidado, apesar do país não integrar o grupo.

Ambos os convites foram feitos pelo Presidente da Indonésia, Joko Widodo, cujo país é responsável pela presidência do G20 este ano.

Desde o começa da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, a Indonésia tem estado sob forte pressão do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, para excluir a Rússia do encontro. No entanto, o país tem justificado a sua decisão com a necessidade de se manter imparcial, enquanto país anfitrião.