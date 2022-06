Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No último dia da cimeira da NATO, os líderes da Aliança Atlântica voltaram a repetir o que têm dito nos últimos dias: deixaram avisos à Rússia e falaram sobre a segurança no espaço europeu, numa clara aposta na Defesa de cada Estado aliado e, claro, da Ucrânia. António Costa anunciou que alcançar os 2% do PIB para a Defesa é um objetivo que o Governo pretende alcançar ainda esta década e Joe Biden garantiu que a NATO vai defender “cada centímetro” do seu território.

O presidente norte-americano foi o último a falar na conferência de imprensa, deixando a promessa de que os Estados Unidos vão entregar mais de 800 milhões de dólares em armas à Ucrânia já nos próximos dias. O apoio será dado “durante o tempo que for necessário” e os Estados Unidos deverão detalhar em breve quais as armas e sistemas de defesa que vão enviar para o território ucraniano.

