A jornalista russa Maria Ponomarenko, detida em abril na cidade de São Petersburgo por afirmar que “as pessoas sãs apoiam a paz na Ucrânia”, foi transferida para um hospital psiquiátrico na Sibéria.

No sábado, o advogado de Ponomarenko explicou à Radio Free Europe que a jornalista será avaliada ao longo de 28 dias no hospital Psicológico de Altai. A mulher, de 44 anos, vivia na cidade de Barnaul, na região de Altai, tendo sido transferida para o hospital psiquiátrico no final de junho.

Este domingo fui até lá e entreguei-lhe uma encomenda. Não lhe é permitido receber visitas ou cartas dos seus familiares, mas pode receber os advogados”, afirmou a ativista Yana Drobhokhod, de Novosibirsk.

A jornalista enfrenta até 10 anos de prisão por se ter posicionado, no Telegram, contra o bombardeamento russo de um teatro na cidade de Mariupol que matou centenas de pessoas. A lei que pode decretar 10 anos de prisão para Maria Ponomarenko foi criada em março e criminaliza a disseminação de “informação falsa que descredibilize as Forças Armadas da Rússia”.