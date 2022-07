O multimilionário russo Yurii Voronov, ligado à Gazprom, entrou na lista de mortos relacionados com a empresa de gás estatal russa ao ser encontrado sem vida, esta segunda-feira, em São Petersburgo. O seu corpo foi descoberto com um tiro na cabeça a flutuar numa piscina da sua mansão, que se localiza num condomínio de elite próximo da referida cidade russa.

O oligarca de 61 anos — diretor de uma empresa de logística ligada à Gazprom — é assim o sexto elemento ligado à empresa de gás estatal russa a aparecer morto este ano. As autoridades encontraram uma pistola junto ao corpo e, no fundo da piscina, estavam vários cartuchos, que terão sido usados.

Aos investigadores, a mulher do multimilionário de 61 anos explicou, citada pela Metro News, que Voronov acreditava estar a ser enganado por empreiteiros e parceiros que se teriam “comportado de modo desonroso” nas últimas semanas.

O Comité de Investigação Russo, que está a analisar as circunstâncias da morte de Yurii Vorono, acredita que a mesma estará relacionada com “uma disputa com parceiros”.

The director of the contractor company 'Gazprom', Yurii Voronov, has been found in the pool of an elite village near Vyborg.

He was found with a gunshot wound. pic.twitter.com/25VXKsvfAT

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 5, 2022