Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma proposta controversa do PSD acabou por abrir uma espécie de caixa de Pandora no Parlamento. Depois de os sociais-democratas terem apresentado, pela mão da deputada Márcia Passos, um parecer na Comissão da Transparência que sugeria que Mariana Mortágua deveria devolver retroativamente todo o dinheiro que recebeu, desde 2015, enquanto era comentadora na SIC e ao mesmo tempo deputada em exclusividade, os deputados com assento na comissão contestaram a ideia e acabaram por adotar outra: fazer um levantamento de todos os parlamentares que estiveram na mesma situação nas últimas legislaturas.

A nova proposta, apurou o Observador e escreveu também o Expresso, surgiu na última, e longa, reunião da Comissão da Transparência, esta quarta-feira. E surgiu para provar um ponto: os deputados de várias bancadas querem mostrar que Mortágua não era a única nesta situação até ter havido o entendimento novo, em 2020 que deixou claro que os deputados não podiam acumular estas duas funções (a deputada devolveu o montante que recebeu depois dessa data, alegando que não sabia da decisão mais recente do Parlamento).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.