Afinal, Mariana Mortágua está em falta, ou não, por ter sido paga por ser comentadora na SIC ao mesmo tempo que era deputada em exclusividade no Parlamento? Graças a um inquérito aberto pelo Ministério Público, o assunto voltou às mãos da Comissão da Transparência, através de uma nova proposta de parecer que está a gerar polémica entre os deputados e que já motivou queixas do Bloco de Esquerda, convencido de que tudo se resume a um “ataque pessoal” da direita contra Mariana Mortágua.

O novo projeto de parecer, que será votado esta quarta-feira na Comissão da Transparência, começou por ser noticiado, na quinta-feira, pela CNN, apanhando de surpresa alguns deputados, segundo apurou o Observador. Porquê? Porque desta vez, e em contradição com um parecer anterior aprovado na mesma comissão em março, a conclusão é que Mortágua recebeu indevidamente os montantes pagos pela SIC entre 2015 e 2019, um período em que a Transparência ainda não se tinha pronunciado sobre se esta colaboração podia, ou não, ser remunerada a um deputado em exclusividade para clarificar a interpretação do Parlamento sobre a lei — que já era a mesma e que já tinha feito com que vários deputados de outras bancadas optassem por não estar em exclusividade, por entenderem que esse estatuto, pelo qual recebem um montante à parte, não era compatível com as funções de comentador.

