Existe uma solução para acabar com a guerra na Ucrânia. Quem o diz é o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que refere que vai conversar com o homólogo ucraniano em breve para lhe dar a sua opinião sobre como chegar ao fim do conflito. Não adianta detalhes, mas deixa uma pista: o caminho a seguir é o mesmo que a Argentina tomou na Guerra das Malvinas, em 1982.

Eu sei qual seria a solução do caso. Mas não vou adiantar. A solução do caso … Como acabou a guerra da Argentina com o Reino Unido em 1982? É por aí”, afirmou.

Em entrevista à CNN Brasil, Bolsonaro esclarece que a conversa está para breve e que o pedido de contacto partiu do governo ucraniano.

A guerra das Malvinas, como é conhecida na Argentina, decorreu entre abril e junho de 1982. Na origem estava uma disputa pela ilha, com o mesmo nome, a que os britânicos chamam Falklands. O conflito terminou com a rendição da Argentina.

A invasão russa à Ucrânia iniciou-se a 24 de fevereiro e prolonga-se há mais de quatro meses. No começo do conflito o líder brasileiro era da opinião que a guerra iria chegar ao fim rapidamente, numa questão de dias até, como notícia o Globo.

A posição do Presidente do Brasil quanto à guerra tem sido, por vezes, contraditória. Nas Nações Unidas apoiou resoluções que criticam a invasão russa, mas sempre se referiu à posição do país como neutral. Nos últimos dias, Bolsonaro anunciou que estava prestes a fechar um negócio com a Rússia para comprar diesel a preços muito reduzidos.