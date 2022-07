Um total de 31.682 crianças receberam, no primeiro semestre do ano, o complemento açoriano ao abono de família, representando uma verba que ascendeu a 1,2 milhões de euros, revelou esta quinta-feira vice-presidência do Governo dos Açores.

Segundo uma nota de imprensa divulgada na página na internet do Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP/PPM), o Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA), procedeu já ao pagamento do Complemento Açoriano ao Abono de Família para crianças e jovens (CAAF), referente ao primeiro semestre de 2022.

O valor pago ascendeu a 1,2 milhões de euros, contemplando 31.682 crianças”, adianta a vice-presidência do Governo Regional.

O pagamento deste complemento é efetuado com uma periodicidade semestral e processado duas vezes por ano.

Em julho de 2021, o vice-presidente do Governo determinou alterações nos procedimentos de processamento do complemento ao abono de família, para garantir maior celeridade e eficácia no pagamento às famílias.

Citado na nota, o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, sublinha que o complemento ao abono de família “é uma política de grande amplitude social, cujo propósito é contribuir para o combate à pobreza e para o reforço da coesão socioeconómica”.

O CAAF é um acréscimo pecuniário atribuído aos titulares do Abono de Família residentes nos Açores, com o intuito de assegurar a compensação dos encargos familiares respeitantes às despesas com o sustento e educação das crianças e jovens.