Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O multimilionário Gavril Yushvaev, empresário e filantropo russo, está a aguardar a conclusão do processo para obter nacionalidade portuguesa. É mais um nome a somar-se aos anteriores quatro casos dados a conhecer: Roman Abramovich e Andrei Rappoprt já estão naturalizados e os mais recentes Lev Leviev e God Nsianov. Com um pormenor importante: o de Gavril Yushvaev ser investigado por alegadamente ter relações com organizações criminosas da Europa de leste.

O caso é avançado pelo jornal Público que explica que Gavril Yushvaev foi condenado ainda na era soviética, em 1980, por roubo o que lhe valeu nove anos de sentença num campo de prisioneiros.

Mais recentemente, em 2013, o russo foi referenciado num relatório da Direção de Informação da Unidade Central Especial 2 (UCE2) da Guardia Civil espanhola por alegadamente ter relações com organizações criminosas da Europa de leste. Os esquemas passariam por branquear capitais contando com uma rede de banqueiros, empresários e políticos russos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O oligarca já foi certificado pela comunidade israelita do Porto como descendente de judeus sefarditas, um certificado que é fundamental para obter a naturalização ao abrigo da Lei da Nacionalidade.