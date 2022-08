Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Alpine lançará o sucessor do actual A110 em 2026, sendo que o futuro modelo se vai diferenciar do actual por se tratar de um desportivo 100% eléctrico alimentado por baterias. Daí a curiosidade em torno do Alpine A110 E-Ternité, um protótipo que prepara o terreno para essa nova geração eléctrica que chegará dentro de quatro anos.

O E-Ternité é apenas um protótipo e nunca passará à produção em série, mas servirá ao construtor para desenvolver um desportivo com bateria, sendo este um dos três modelos eléctricos que esta marca do Grupo Renault colocará no mercado até 2026, com este trio de ataque a ser completado por uma berlina compacta e um SUV desportivo. Mas se o E-Ternité não está destinado a ver a luz do dia, dará origem a uma boa base de trabalho para desenvolver o sucessor do actual A110, que usa exclusivamente um motor a gasolina com duas versões (252 cv e 300 cv).

Revelado durante o Grande Prémio de França, disputado no circuito de Paul Ricard no final de Julho, o E-Ternité é, nas palavras do CEO do Grupo, Luca de Meo, o fim do ciclo do A110 a combustão e o início do seu sucessor eléctrico, de forma a “preservar o nome da marca para a eternidade”. O chassi do E-Ternité ainda é o da unidade a combustão, devidamente adaptado, tal como acontece com a carroçaria, excepção feita para o tejadilho de abrir que é removível, opção ainda não disponibilizada na versão a combustão.

A diferença entre o A110 com o 1.8 de quatro cilindros e esta versão eléctrica está na mecânica e respectiva arrumação no pequeno desportivo. Os 12 módulos do pack de baterias com 60 kWh de capacidade – o mesmo utilizado pelo novo Mégane E-Tech – foram divididos em duas partes, em que quatro estão localizados à frente e os restantes oito lá atrás. Não é a distribuição ideal para o acumulador, mas num protótipo pouco importa, sendo ainda necessária para garantir que 58% do peso total do desportivo incide sobre o eixo posterior e 42% sobre o da frente.

Outra característica interessante, que prova que a Alpine continua focada no baixo peso para garantir agilidade e rapidez, sem contudo exacerbar a potência, é o facto da bateria pesar apenas 258 kg, o que permite um peso total de 1378 kg, apenas cerca de 200 acima do valor associado a um A110 a combustão. Curiosamente, este protótipo eléctrico da Alpine monta um único motor eléctrico atrás, alegadamente idêntico ao do Mégane E-Tech, com 242 cv e 300 Nm, estando acoplado a uma caixa de duas velocidades fornecida pela Getrag. Isto é um luxo para modelos que anunciam uma velocidade máxima de 250 km/h, visando sobretudo uma maior rapidez no arranque, um pouco à semelhança do que acontece com o Porsche Taycan.

No habitáculo, não há muitas diferenças entre este protótipo eléctrico e a versão a gasolina do A110, além da mensagem do CEO (que pode ver aqui) 4 fotos

Com as baterias colocadas muito em cima, tanto à frente como atrás, o que penaliza o centro de gravidade e, por tabela, o comportamento, estamos claramente perante um protótipo destinado a testar soluções tecnológicas, relacionadas com a parte eléctrica, e não necessariamente com o desempenho do chassi em matéria de comportamento. Ainda assim, o A110 E-Ternité, com mais 200 kg e menos 10 cv do que a versão mais acessível do A110 a gasolina (252 cv e 320 Nm), anuncia a mesma capacidade de ir de 0-100 km/h em somente 4,5 segundos, estando depois igualmente limitado a 250 km/h.

De acordo com a Alpine, a bateria de 60 kWh é capaz de assegurar uma autonomia de 420 km, não muito longe dos valores reivindicados pelo novo Mégane E-Tech. Resta agora aguardar pelo modelo de série que, tal como os restantes eléctricos da Alpine, será produzido em França, na fábrica de Dieppe, a partir do final de 2025.