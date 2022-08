Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já aqui lhe contámos as dificuldades que enfrenta a Toyota com o seu primeiro veículo 100% eléctrico, o bZ4X. Este SUV alimentado por bateria não tem, ao contrário do que é habitual neste tipo de modelos, qualquer problema com o sistema eléctrico, mas sim com as rodas, mais precisamente os pernes que fixam a jante ao cubo de roda. Estes têm tendência a desapertar, o que permite à roda separar-se do veículo. Mas esta situação, obviamente delicada, permitiu ao construtor japonês mostrar como se deve realizar uma chamada à oficina quando está em causa a segurança dos automobilistas.

O Toyota bZ4X arrancou com a entrega a clientes norte-americanos em Abril, estando a chegada aos principais mercados europeus prevista para um pouco mais tarde, mas ainda durante o Verão. Daí que as primeiras unidades em circulação o fizessem nos EUA – juntamente com o Subaru Solterra, essencialmente um bZ4X “vestido” com a imagem da Subaru, mas produzido na fábrica da Toyota em Motomachi, no Japão –, onde foi detectada a tendência para o SUV perder as rodas.

Em reacção ao problema, a Toyota aconselhou os clientes a não conduzirem o SUV eléctrico, pedindo-lhes que aguardassem até que fosse encontrada uma solução definitiva para repor a segurança. Agora, passados dois meses, a marca nipónica voltou a contactar os clientes norte-americanos, não só lamentando o ocorrido e o tempo que tem demorado a encontrar uma solução, mas oferecendo-se ainda para rebocar o bZ4X para o concessionário mais próximo e emprestar um carro de substituição, sem custos, enquanto o problema não é sanado. Além disso, vai suportar os custos com combustível.

Mais importante do que todas estas facilidades, a Toyota oferece-se igualmente para atribuir uma ajuda de 5000 dólares para “suavizar” o leasing ou o esforço de compra do modelo, abrindo mesmo a possibilidade de readquirir o bZ4X, caso o cliente se farte de esperar ou perca a confiança no SUV nipónico, como é possível constatar através da carta publicada no Reddit. Desta forma, a Toyota mostra como é possível evitar que os consumidores tenham de suportar, total ou parcialmente, o resultado de eventuais erros do fabricante ou dos seus fornecedores, recuperando assim a confiança de quem adquire os seus produtos.