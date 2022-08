Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PSD está “completamente disponível” para acordar com o PS uma demissão em bloco e precipitar eleições antecipadas no Seixal. Os social-democratas criticam a substituição de Joaquim Santos na presidência da autarquia pelo vice-presidente Paulo Silva e querem deixar o futuro do município “nas mãos da população”.

O presidente da Câmara do Seixal anunciou na quarta-feira que ia apresentar a demissão, mesmo depois de jurado a pés juntos que “ia ficar à frente dos destinos da Câmara”. Por considerar esta situação uma “falta de respeito com a autarquia e com a democracia”, o PSD está disposto alinhar numa demissão em bloco dos vereadores, articulada com a restante oposição, para precipitar eleições antecipadas.

