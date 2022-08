Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Decidida a recuperar o recorde da volta mais rápida no circuito de Nürburgring para uma berlina eléctrica de quatro portas, a Porsche regressou ao traçado alemão onde se comparam os desportivos, uma vez que um lugar mais acima no ranking está associado a uma eficiência e rapidez superiores, o que é excelente para a imagem do modelo. O Taycan Turbo S melhorou o tempo em 2 segundos, permitindo ao construtor germânico voltar a possuir o melhor eléctrico familiar e desportivo do mercado, segundo esta bitola.

Para bater o seu rival Tesla Model S Plaid, sobretudo agora que esta versão mais potente começou a chegar à Europa, a Porsche equipou a sua berlina mais desportiva com o kit performance, que só está disponível actualmente na Alemanha por 13.377€ e para os veículos do MY 2023. De acordo com o comunicado de imprensa da marca, o kit inclui jantes RS Spyder de 21” e pneus Pirelli P Zero Corsa, concebidos para serem utilizados em track days em piso seco, à semelhança do que acontece com os Michelin Pilot Sport Cup2, entre outros. A Porsche avança que “estes pneus usam um composto de borracha similar aos pneus de competição” e deverão ser eles os responsáveis pelo maior ganho no tempo por volta, que caiu de 7.42 no circuito de 20,6 km (cerca de 7.47 no traçado de 20,8 km), para 7.33 no mesmo percurso.

Este kit específico que, segundo a Porsche, apenas estará “disponível a partir do final do ano”, inclui igualmente uma versão melhorada do software do 4D Chassis Control, que adapta o chassi e, por tabela, o comportamento do carro, às condições do momento e às necessidades de quem vai ao volante, “trabalhando em harmonia com os pneus desportivos”. Lars Kern, o piloto da Porsche que levou o Turbo S ao recorde, afirmou que “com o novo kit performance foi possível forçar mais o andamento, com o carro a revelar-se ainda mais ágil e preciso”.

A Porsche fixou o melhor tempo para um modelo desta categoria em 2019, quando registou uma volta ao Nordschleife (Anel Norte) do Nürburgring em 7 minutos e 42 segundos, em condições que pode ler no artigo cima. Cerca de dois meses depois, a Tesla deslocou um Model S Plaid ao circuito alemão – ainda antes de estar à venda ao público, tal como tinha acontecido com a Porsche – com o objectivo de afinar e desenvolver esta versão, sem contudo tentar registar oficialmente um recorde, uma vez que, à semelhança no construtor alemão, o teste não foi supervisionado oficialmente. Mas os jornalistas da publicação germânica Auto Motor und Sport estavam na pista e anunciaram que tinham cronometrado uma volta com um tempo na casa dos 7.23, muito abaixo do registo do Taycan.

Em setembro de 2021, a Tesla regressou ao Nürburgring, agora já em busca de um registo oficial, que fixou em 7.30,909, no traçado clássico (menos 12 segundos que o Porsche), o que equivale a 7.35,579 na versão que passou a ser utilizada entretanto para este tipo de testes, com 20,832 km em vez dos anteriores 20,6. Isto significou uma redução de quase 12 segundos em relação ao tempo do Taycan, também ele cronometrado na pista com 20,6 km.

A resposta do construtor alemão do Grupo Volkswagen chegou agora. A Porsche registou uma volta em 7.33,35, retirando 2,2 segundos ao tempo do seu rival, com este confronto a baixar os tempos por volta e, por tabela, a fazer maravilhas à imagem dos veículos eléctricos, que assim provam ser cada vez mais rápidos e eficazes.

Além da Lucid, que certamente terá já uma visita agendada ao Nürburgring com o Air com mais de 1000 cv, também a Tesla quererá reconquistar o recorde. Tanto mais que a versão ensaiada em 2021 estava limitada a 262 km/h por falta de pneus que, com segurança, suportassem os 322 km/h que o Plaid anuncia. E é possível ver, no vídeo do Model S (no artigo publicado acima) que, na enorme recta junto ao final da volta, o Plaid nunca vai além dos 268 km/h (o mesmo valor alcançado pelo Porsche, que anuncia uma velocidade máxima de 260 km/h). O Plaid fica assim 54 km/h abaixo da sua velocidade máxima, sendo assim expectável que, com uns pneus mais performantes e que suportem a maior velocidade máxima, não parece difícil que o Plaid consiga retirar mais uns segundos aos 7.35 que registou há um ano.

Veja aqui a “volta canhão” do Taycan Turbo S: