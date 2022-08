A Administração Meteorológica da China emitiu esta segunda-feira um alerta vermelho devido ao calor extremo, após a temperatura ter ultrapassado os 40 graus em várias partes do país, informou a imprensa estatal.

O calor extremo afetou áreas de 11 províncias e regiões da China. Os especialistas descreveram a onda de calor como a “mais longa e intensa” dos últimos 60 anos. A instituição previu que temperaturas acima dos 40 graus vão continuar a ser registadas em várias partes do território chinês, afetando sobretudo as províncias centrais de Sichuan, Shaanxi, Henan, Hubei, Hunan ou Jiangxi.

O aviso, divulgado esta segunda-feira, marca o 26.º dia consecutivo de alerta para altas temperaturas no país asiático, o que alarmou alguns especialistas: “Esta onda de calor é a mais intensa e mais longa desde que os registos oficiais começaram em 1961″, explicou o pesquisador da Administração Meteorológica da China Sun Shao, citado pelo jornal oficial Global Times. Sun alertou que o calor extremo pode durar mais uma semana.

Esses períodos de calor intenso podem tornar-se no “novo normal” no país asiático, sob o “efeito das alterações climáticas”, destacou Chen Lijuan, especialista do Centro Meteorológico Nacional da China, citado pela imprensa local.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As altas temperaturas começam a ser registadas cada mais cedo e terminam cada vez mais tarde. Isto vai tornar-se mais óbvio no futuro”, apontou.

O calor também traz consigo um aumento na procura pela eletricidade. O consumo de eletricidade na cidade de Xangai, que registou temperaturas recordes nas últimas semanas, atingiu um crescimento homólogo de 38,41% em julho e de 40,2% na primeira semana de agosto.

Existem algumas restrições no consumo de energia nas províncias mais atingidas pelo calor, incluindo em Zhejiang (leste), onde o uso da energia em certas indústrias e do ar condicionado em cinemas foi limitado, segundo a imprensa local.