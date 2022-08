Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os cidadãos de nacionalidade norte-americana lideram a atribuição dos chamados vistos gold desde o início de 2022: só até ao mês de julho já tinham sido atribuídas 135 autorizações de residência temporária de investimento — mais do que as 101 atribuídas a cidadãos dos Estados Unidos durante todo o ano de 2021, segundo dados revelados esta quinta-feira pela revista Visão (versão impressa).

Depois dos Estados Unidos, segue-se a China com a atribuição, desde o início de 2022, de 115 vistos gold — um regime que entrou em vigor em 2012 e que permite obter uma autorização de residência temporária para atividade de investimento com a dispensa de visto de residência para entrar em território nacional.

Ainda assim, os cidadãos norte-americanos são quem dominam a atribuição de vistos gold desde o início deste ano. Já no ano de 2021, se tinha verificado um aumento de 45% do número de autorizações de residência concedidas a cidadãos dos EUA, comparativamente com 2020, adianta a mesma revista.

De acordo com o mais recente Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo do SEF, em 2021 — ano em que houve um acréscimo da população estrangeira residente pelo sexto ano consecutivo — foram atribuídos 865 vistos gold.

No final do ano passado, 698.887 cidadãos estrangeiros eram titulares de autorização de residência — números que não contemplam apenas os vistos gold –, o valor mais elevado registado pelo SEF, desde o seu surgimento em 1976. Desses, 6.921 eram de nacionalidade norte-americana.