A maior exposição suíça de automóveis novos vai passar a ser organizada no Qatar. A mudança ocorre depois da quarta anulação consecutiva da exposição helvética, cujos organizadores decidiram mudar de ares.

A fundação organizadora do certame, o Comité permanent du Salon international de l’automobile de Genève, optou por esta mudança de local após ter sido forçado a anular o evento agendado para Fevereiro de 2023, devido às “incertezas relativas à economia global e geopolítica, além dos riscos relacionados com a pandemia”. Ao que parece, em Doha, a capital do Qatar, apesar de se manterem todos os riscos económicos, bélicos e de saúde, existe igualmente um enorme interesse em atrair eventos internacionais de grande dimensão e disponibilidade para pagar por eles.

O novo Geneva International Motor Show, no Qatar, abrirá portas ao público em Novembro de 2023, sem que o dia da inauguração tenha já sido anunciado. Terá lugar no Centro de Exposições e Convenções de Doha, a capital deste país com 2,7 milhões de habitantes, dos quais apenas 320.000 são residentes.

Resta conhecer o potencial, em termos comerciais, que este tipo de eventos pode ter para a esmagadora maioria dos construtores de veículos, uma vez que ali tradicionalmente apenas as marcas de luxo e de superdesportivos atingem volumes de vendas interessantes. Isto não espanta se tivermos em conta que o produto interno bruto do Qatar ronda os 112 mil dólares por habitante (em paridade de poder de compra), quase três vezes superior ao português (40 mil dólares). Este país árabe tem como vizinhos a Arábia Saudita, Omã e os Emirados Árabes Unidos, com destaque para Dubai e Abu Dhabi.