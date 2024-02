Preparando o futuro próximo, a Fiat apresentou cinco curiosos protótipos no Salão Automóvel de Genebra, de portas abertas na cidade helvética até 3 de Março. Além do estilo futurista, mas não excessivamente a ponto de se tornarem inviáveis, os cinco modelos atraíram a atenção dos visitantes, antecipando a visão da marca para um citadino, um fastback, uma pick-up, um SUV e uma camper.

A plataforma em que assentam estes cinco veículos é a mesma, com a possibilidade de crescer na distância entre eixos, de forma a poder originar veículos tão diferentes quanto um citadino tipo Panda ou uma pick-up. Esta plataforma é nova no Grupo Stellantis e será global, servindo de base para modelos a produzir em vários dos mercados onde o consórcio liderado por Carlos Tavares está representado. Tem ainda a vantagem de ser uma plataforma multienergia, ou seja, capaz de receber mecânicas a gasolina e híbridas com a mesma facilidade com que aloja as baterias e os motores das versões eléctricas, diminuindo assim os custos, ainda que penalizando a optimização para cada tipo de mecânica.

O Fiat Concept City Car poderá ser o primeiro destes cinco protótipos a ver a luz do dia 2 fotos

É provável que, das cinco propostas que a Fiat levou à Suíça, a mais interessante para os condutores europeus seja a do City Car, que é conhecido como Mega Panda. Panda, porque as semelhanças com o popular modelo da marca são evidentes, ainda que estilizadas e mais modernas, e Mega, porque o veículo em causa é substancialmente maior e, sobretudo, mais largo, uma vez que a plataforma que serve de base para este citadino tem igualmente de servir para modelos dos segmentos C ou D, maiores e mais largos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fiat Concept Pick-up 5 fotos

Não há muitas informações sobre as especificações dos modelos, caracterizados pela curiosa iluminação Pixel Light Module, mas a única imagem do interior do Panda é consistente com a estratégia reivindicada pelo construtor de “menos é mais”, reduzindo as peças não fundamentais, bem como os materiais que obrigam a maiores emissões, como os cromados, a pele e a espuma dos assentos.

O Fiat Concept Fastback é uma evolução da Pick-up 2 fotos

A Pick-up e o Fastback parecem ter sido desenvolvidos em conjunto, com a traseira da primeira a terminar numa caixa aberta, para maior versatilidade e capacidade de transportar objectos volumosos, enquanto o Fastback se assemelha a um SUV estilo coupé. O design da carroçaria, se bem que menos futurista do que o Mega Panda, é moderno e atraente, jogando ainda com a pintura a duas cores, para reforçar mais a personalidade do modelo.

Fiat Concept SUV 2 fotos

Os dois outros protótipos têm ambos aspecto de SUV, altos e volumosos, mas com bitolas diferentes. O que a Fiat denomina SUV é mais compacto e privilegia o espaço interior, mas o que parece mais curto, denominado Camper, visa ser mais versátil e possui uma estrutura radical que permite suportar uma daquelas tendas fáceis e rápidas de armar sobre o tejadilho. Mas tão interessante quanto os cinco protótipos é a afirmação do CEO da marca, Olivier François, segundo o qual a Fiat tem finalmente os meios tecnológicos e económicos para crescer, em dimensão de gama e dos respectivos veículos.

Fiat Concept Camper 2 fotos

Esta nova estratégia para a Fiat assenta em modelos como os antecipados por estes cinco protótipos, mais modernos e acessíveis do que luxuosos, com o objectivo de serem simples, mas práticos e funcionais. Conheça no vídeo os segredos que os cinco protótipos guardam na manga, bem como mais pormenores da estratégia da marca para os próximos anos, com a promessa de o primeiro destes protótipos entrar em produção (ainda que com algumas alterações) em Julho de 2024, com os restantes a estarem agendados para os três anos seguintes.