Todos os salões dedicados ao automóvel têm vindo a perder interesse, com a explicação a ser atribuída a uma mistura de custos altos e um cada vez mais baixo número de visitantes. O Salão Internacional de Genebra não escapou à crise de popularidade deste tipo de eventos, apesar de, até à epidemia da Covid-19, ter sido o único a conseguir manter uma periodicidade anual na Europa. A edição deste ano vai realizar-se de 26 de Fevereiro a 3 de Março e embora conte com uma das mais reduzidas presenças de construtores, promete ainda assim algumas surpresas.

Com os fabricantes germânicos a protegerem o seu salão nacional, o IAA, que entretanto se mudou de Frankfurt para Munique, e os seus rivais franceses a protegerem o evento de Paris, Genebra teve que lidar com o facto de a Suíça não ter construtores residentes, capazes de defender os seus interesses. Daí que a lista de presenças entre os grandes fabricantes europeus se limite ao Grupo Renault, que avançou com a Renault e a Dacia, a que se juntaram alguns outros construtores, uns de modelos muito pequenos e económicos, como a Microlino, bem como outros que produzem carros potentes e muito rápidos, como a Pininfarina e a Kimera Automobili.

Do outro lado do Atlântico destaca-se a presença da Lucid, com os grandes construtores norte-americanos a terem falta. Estratégia distinta adoptaram as marcas chinesas, com a BYD a optar por estar presente, o que se compreende numa fase em que dispõe de uma gama cada vez mais extensa e mais adaptada aos consumidores do Velho Continente, além de se preparar para arrancar com a construção da sua primeira fábrica na Europa.

Se o naipe de fabricantes não impressiona, muitos visitantes irão apreciar as novidades que a Renault e Dacia têm para apresentar. O stand dos franceses vai sobretudo viver do R5 eléctrico, o utilitário que vai substituir o Zoe, com a vantagem das suas versões arrancarem nos 25.000€, em vez dos 34.000€ do modelo anterior.

Na área reservada à Dacia, o principal motivo de interesse vai ser o novo Spring, o pequeno crossover EV que nesta nova geração promete ser maior e oferecer mais potência e autonomia, mantendo contudo um preço imbatível.