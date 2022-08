Um grupo de 23 organizações não-governamentais (ONG) internacionais alertou esta quarta-feira para o risco de se “esquecer” a crise humanitária provocada pela violência armada na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Existe um risco muito real de que, com a crise agora no seu quinto ano, Cabo Delgado saia completamente do radar internacional”, referiram as ONG em comunicado.