A Skoda tem uma presença cada vez mais forte dentro do grupo alemão Volkswagen AG. Ao contrário do que acontece com a Seat e a “sua” Cupra, cuja estratégia para o futuro tem causado algumas interrogações, para o construtor checo o rumo está cada vez mais bem definido. A Skoda optou por modernizar a sua imagem e promete reforçar o seu único eléctrico concebido de raiz com mais três modelos alimentados exclusivamente a bateria, a apresentar em breve.

A Skoda tinha um logotipo com um design algo ultrapassado, para mais pintado de verde, cor que nem sempre liga bem com determinadas cores da carroçaria. Para ultrapassar esta limitação, o construtor apresentou o seu novo emblema, em que sai de cena aquela espécie de pássaro verde e, no seu lugar, surge apenas a marca, com um lettering moderno, com uma ligeira nuance no “S” para reforçar o dinamismo e… apenas cromado.

Mas se o emblema mais atraente pode ajudar, o que verdadeiramente importa é a estratégia para o futuro. Para começar e a mais longo prazo, a marca checa apresentou o protótipo Vision 7S que serviu para mostrar o novo logotipo, mas também para revelar o SUV topo de gama que a Skoda irá colocar no mercado dentro de quatro anos, em 2026.

De momento, a marca possui apenas um único eléctrico na sua gama, o Enyaq iV, concebido sobre a plataforma MEB do grupo alemão, de que os checos já venderam 70.000 unidades, entre o SUV convencional e o SUV Coupé. Em 2024, a gama de modelos eléctricos vai ser reforçada pelo Elroq, um SUV compacto, inferior ao Enyaq. Terá bateria com 55 kWh de capacidade e uma autonomia de 450 km entre recargas, esperando-se que venha a ser comercializado por 35.000€.

Em 2025, será a vez do pequeno citadino chegar ao mercado, modelo que será partilhado com a VW e a Seat. Este eléctrico substituirá o Citigo-e iV, que o construtor comercializou, sendo proposto por valores entre 20.000€ e 25.000€. Um ano depois, em 2026, será a vez do grande SUV concebido com base no protótipo Vision 7S, de que já aqui falámos e que pode ver acima.

Estes três novos eléctricos são fruto de um investimento da Skoda na República Checa de 5,6 mil milhões de euros, na reestruturação das fábricas e produção de baterias, a que é forçoso somar os 700 milhões de euros colocados ao serviço do incremento da digitalização.