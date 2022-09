O treinador português Carlos Queiroz está de regresso ao comando da seleção do Irão de futebol e vai orientar a equipa asiática na fase final do Mundial2022 do Qatar, confirmou esta quarta-feira a federação local.

Carlos Queiroz foi o escolhido para ser o novo selecionador do Irão”, lê-se num comunicado publicado no sítio oficial do organismo.

O treinador luso, de 69 anos sucede ao croata Dragan Skocic e regressa ao Irão, seleção que liderou durante oito anos, entre 2011 e 2019, tendo apurado esse país para o Mundial2014, no Brasil, e o Mundial2018, na Rússia.