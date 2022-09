A Academia Observador nasceu para todos: curiosos, interessados em História, amadores da Política, fãs do Pensamento, e também para aqueles que se apaixonam por bizarrias, historietas e pormenores que nos ajudam a perceber a enorme riqueza de tudo o que nos rodeia.

O lema é este: grandes cursos a pequenos preços, de forma a democratizar o conhecimento e a facilitar o acesso aos melhores especialistas. Nem sequer precisa de sair de casa. A Academia Observador disponibilizará as suas aulas online, para que possa aceder a elas com a maior facilidade, esteja em Lisboa, Bragança, Santa Maria da Feira ou Katmandu.

Qualquer computador pode ser uma sala da Academia Observador.

O curso inaugural será dedicado à História da Rússia e da Ucrânia, e terá um professor que dispensa apresentações: o jornalista José Milhazes.

Serão quatro sessões, sempre à quinta-feira, de 22 de Setembro a 13 de Outubro, entre as 18h00 e as 19h30.

Pode inscrever-se online em Academia Observador e o preço começa nos 25 euros. Os assinantes do Observador têm 40% de desconto: apenas 15 euros. Existe ainda a possibilidade de assistir presencialmente na redação do Observador, em Lisboa, embora com lugares limitados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este será apenas a primeira de várias iniciativas da Academia. Nos próximos meses anunciaremos novos cursos essenciais para quem quer conhecer a riqueza da nossa civilização e os seus grandes protagonistas.