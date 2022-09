Em atualização

Afinal há pontos de acordo entre os socialistas e os Novos Tempos em Lisboa. Na reunião de câmara desta quarta-feira, os vereadores do PS aprovaram o aumento da verba destinada à Web Summit para a edição deste ano: serão mais dois milhões do que o inicialmente previsto. Todos os restantes vereadores na autarquia de Lisboa votaram contra o aumento.

Ao que o Observador apurou, o executivo justificou na reunião a necessidade de aumentar verba com a “inflação”. A verba prevista era de quatro milhões de euros, mas com a nova proposta o valor passa para os seis milhões.

Ao Observador, a vereadora do BE nota que este aumento é de “40%” e que “com o mesmo valor, seria possível reabilitar 275 fogos de habitação municipal, construir 30 fogos de renda acessível ou ajudar as famílias e empresas que sofrem com o enorme aumento do custo de vida.”

“Os impactos da inflação caem sobre a Câmara, mas os lucros vão para Paddy Cosgrave”, diz a vereadora bloquista.