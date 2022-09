De forma quase inevitável, Vitinha surgiu nas opções iniciais dos franceses do PSG como um dos nomes menos mediáticos entre a constelação de estrelas que sobrou depois da “limpeza” no último mercado. Na frente há Kylian Mbappé, Neymar e Messi, um dos ataques mais fortes do mundo. Atrás, campeão europeu Donnarumma, o capitão Marquinhos ou o regressado Sergio Ramos. Ao lado, Verratti, um dos jogadores com mais anos de casa e que faz parte da hierarquia de líderes dos parisienses. No entanto, ou também por isso, o antigo médio do FC Porto tem sido um dos principais destaques no grande arranque do campeão francês, tendo recebido elogios de companheiros de equipa ao próprio treinador nos últimos dias.

“O Vitinha é um jogador que nos impressionou a todos. Adaptou-se rapidamente, é muito, muito inteligente e atlético. E é dessa forma que consegue encontrar muitos espaços. Todos muito satisfeitos com ele e com a qualidade que tem mostrado, porque nos está a ajudar muito”, destacou o capitão do PSG, Marquinhos, antes do encontro frente ao Maccabi. “Desde que Verratti está aqui no PSG, obviamente é um jogador que dá bom equilíbrio, que gosta de recuperar a bola rapidamente, é muito bom tecnicamente, taticamente é inteligente para se movimentar onde é necessário. Há uma dupla a surgir com o Marco e o Vitinha”, salientou Christophe Galtier, treinador que já se tinha mostrado “surpreendido” com o médio.

