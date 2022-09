A Tesla e a Autoridade de Segurança Rodoviária norte-americana (NHTSA) emitiram uma chamada à oficina de 1.096.762 veículos do construtor norte-americano de eléctricos. Em causa estão os vidros eléctricos das portas que, em alguns casos, podem não funcionar correctamente e esmagar dedos, mãos ou o que se deixe ser apertado entre o vidro que sobe e a carroçaria que não mexe.

Pouco depois de os construtores inventarem os vidros de accionamento eléctrico, aperceberam-se rapidamente que criaram uma guilhotina sobre rodas, capaz de cortar ou apertar de forma brutal tudo o que ficasse entre o vidro e o aro da porta, ou a carroçaria, caso o primeiro não existisse. A solução encontrada, tornada obrigatória pelos reguladores de um lado e do outro do Atlântico, consistiu em dotar os vidros eléctricos com sensores que percebem quando há algo a ser apertado pelo vidro, o que faz inverter o motor e anular o problema. A calibragem destes sensores em alguns Tesla está incorrecta, o que pode gerar incidentes. Daí o anunciado recall.

A reparação deste problema é relativamente fácil, seja substituindo o sensor ou corrigindo a sua sensibilidade. Mas, para a maioria dos construtores, isso obrigaria ao agendamento de visitas à oficina de mais de um milhão de veículos, o que se a intervenção exigir uma hora, implica 1.096.762 horas, 45.698 dias, 1523 meses ou 126 anos, tempo que seria necessário repartir pelo número de oficinas e mecânicos envolvidos.

A Tesla resolveu o assunto como é seu hábito, ou seja, enviou uma actualização over-the-air para todos os modelos envolvidos, o que tardou aproximadamente segundos, o suficiente para carregar no “send” e o novo programa chegar a todos os clientes.

Os modelos envolvidos neste recall são os Model S fabricados entre 19 de Janeiro de 2021 e 16 de Setembro de 2022, os Model X de 12 de Fevereiro de 2021 a 14 de Setembro de 2022, os Model 3 de 2 de Fevereiro de 2017 a 14 de Setembro de 2022 e os Model Y de 26 de Novembro de 2019 a 14 de Setembro de 2022.