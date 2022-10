Desde o início da guerra, Vladimir Putin ameaçou, mais do que uma vez, recorrer a armas nucleares para defender o território russo. O Presidente da Rússia disse estar pronto para utilizar esse armamento, aumento o receio de que possa usar armas nucleares táticas na Ucrânia.

Com as forças russas a perderem terreno na Ucrânia — nomeadamente a cidade de Lyman — foi a vez de Ramzan Kadyrov, líder da Chechénia, defender que Moscovo deveria ponderar a utilização de armas nucleares de alcance limitado no país invadido.

Mais pequenas do que as armas nucleares estratégicas, as táticas foram concebidas para serem utilizadas em campos de batalha ou ataques limitados, por exemplo, para destruir uma coluna de tanques ou outras instalações militares.

De acordo com a BBC, este tipo de pequenas ogivas nucleares são desenhadas para destruir alvos inimigos sem causar dispersão de radioatividade generalizada. Com uma capacidade de poder explosivo de 10 a 100 quilotoneladas de dinamite estas armas também são chamadas de “baixo poder”.

