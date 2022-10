Anna Sorokin, que fingiu durante anos ser uma herdeira alemã para sustentar um estilo de vida de luxo, vai sair da prisão. A notícia foi confirmada pelo advogado de Sorokin.

Em 2018, a história da falsa herdeira foi publicada pela revista New York Magazine, onde foram partilhados todos os detalhes da história. Na alta sociedade de Manhattan, era conhecida por Anna Delvey. Através da fachada de herdeira com uma conta bancária abastada, conseguiu mover-se nos círculos mais poderosos da big apple, enganando bancos e deixando contas por pagar em alguns dos mais luxuosos hotéis de Nova Iorque. Em 2019, foi condenada a cumprir entre quatro a 12 anos de prisão, por ter ficado com mais de 200 mil dólares de bancos e de amigos.

A história de Sorokin, um dos maiores exemplos da expressão “fake it until you make it”, até já serviu de inspiração a uma série da Netflix, chamada “Inventing Anna”. Na leitura da sentença, a juíza Diane Kiesel disse mesmo que ficou “surpreendida pela profundidade da ilusão da ré, pelas labirínticas mentiras que a mantinham à tona”. Foi descoberto que Sorokin tinha falsificado documentos e mentido a bancos para conseguir empréstimos, com o objetivo de conseguir financiar a Anna Delvey Foundation, que ficaria instalada num dos edifícios mais prestigiados da cidade.

A fundação não chegou a acontecer e, aos 31 anos, Sorokin/Delvey já cumpriu a pena pela qual foi condenada. Foi libertada por bom comportamento, mas voltou a ser detida em março de 2021, desta vez pelo ICE, a entidade que nos Estados Unidos é responsável pelos serviços de Imigração. Anna Sorokin terá ultrapassado o período de estadia permitido nos Estados Unidos.

Esta sexta-feira, foi libertada dos serviços de detenção, passando para um regime de prisão domiciliária, num apartamento em Manhattan. “Após 17 meses num centro de detenção para imigrantes, um juíz reconheceu que a contínua encarceração já não era necessária para a Anna”, disse o advogado John Sandweg num comunicado citado pela NBC News.

“Esta decisão não quer dizer que a Anna vá ter um livre passe. Continua a enfrentar o procedimento de deportação [para a Alemanha] e a sua libertação vai ser acompanhada de perto pelo ICE e pelo Estado de Nova Iorque. Como o tribunal constatou, as provas mostram claramente que quaisquer riscos podem mais do que adequadamente ser mitigados por supervisão apropriada”, continua o comunicado do advogado.

Sorokin teve de pagar uma fiança de 10 mil dólares e indicar uma morada para ser supervisionada. Além disso, também foi aconselhada a manter-se longe das redes sociais.