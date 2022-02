“Inventing Anna”. Será que também fomos vigarizados? A resposta provável é "sim"

Vivian é uma jornalista a tentar recuperar de um erro na carreira. No entanto, o facto de querer agarrar-se a uma história que ela sabe que vai ser bombástica, ultrapassando por vezes a linha do que é ético (quer ajudar a defesa, vai comprar roupas para a acusada usar em tribunal, desenvolve um apego com a protagonista da sua história), não abona muito a favor daquilo que a personagem dela deve representar, a imparcialidade. Se os jornalistas criam afinidade com algumas pessoas que entrevistam? Claro, isso é mais do que natural, não são robots. Mas, neste caso, isso incomoda porque Vivian parece um peão criado para fazer com que o espectador desculpe ou entenda os estragos que esta miúda russa com a mania das grandezas — que teve o mérito de se infiltrar entre os ricalhaços de Nova Iorque, isso ninguém lhe tira — fez sem nunca mostrar remorsos.

Os episódios são longos (todos com mais de uma hora), com uma escrita medíocre e demasiados atores do universo de Shonda Rhimes que estão ali só a fazer um biscate. Querem a lista? Está lá Kate Burton, que interpretou a mãe de Meredith Grey em “Anatomia de Grey”. Está lá Jeff Perry, o pai de Meredith Grey na mesma série. Estão lá Katie Lowes, de “Scandal”; Christopher Lowell, de “Private Practice”; Marika Dominczyk, de “Anatomia de Grey”; e mais umas quantas caras conhecidas.

Quanto a Anna Delvey ou Anna Sorokin, que se fazia passar por alemã mas afinal é russa (o sotaque de Julia Garner nem é carne nem é peixe), tudo fica à superfície. Quem é ela? O que sente, o que pensa? Quais as suas reais motivações? Acreditava nas próprias mentiras? Acreditava mesmo na Anna Delvey Foundation, o tal clube que pretendia criar, ou apenas queria dinheiro rápido para gastar na hora em champanhe e malas Dior? É muito frustrante chegar ao fim dos nove episódios e saber tão pouco sobre esta rapariga que queria ser famosa a todo o custo — foi inclusive consultora na série, embora os mais de 300 mil dólares que alegadamente a Netflix lhe deu tenham servido para pagar dívidas.

“Inventing Anna” teria beneficiado de um tratamento documental, a história é realmente inacreditável devido a todos os contornos surreais que tem. Depois de largarem a ficção e irem investigar os acontecimentos reais, é possível que se sintam tão defraudados quanto eu. Não pela Anna, não conheço a rapariga de lado nenhum, mas por Shonda Rhimes e por esta ficção trapalhona, muitas vezes oca e desmazelada que nos faz perder tempo.