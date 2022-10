O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa é alvo de uma segunda investigação por suspeitas de encobrimento de alegados abusos sexuais de um padre da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, na paróquia de Fafe, revela este domingo o jornal Público.

Tal como aconteceu com a primeira queixa, que envolve dois padres italianos em Moçambique, também este caso partiu de uma comunicação feita pela Casa Civil do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa para a Procuradoria-Geral da República (PGR). Foi a PGR quem decidiu reencaminhar as participações para o Departamento de Investigação e Ação de Penal (DIAP) de Lisboa (no caso dos padres italianos) e para o DIAP de Braga, no caso do padre de Fafe.

Desta vez, o bispo José Ornelas foi alvo de uma queixa sobre o padre Abel Maia — sacerdote que já tinha sido investigado pelo Ministério Público (MP) em 2015.

Apesar de o MP ter arquivado as suspeitas, certo é que uma investigação levada a cabo pela sua congregação, enviada para o Vaticano, levou a Igreja a aplicar ao padre Abel Maia uma “uma pena canónica de cinco anos”, noticia o Público. Por decisão do Papa Francisco, a Arquidiocese de Braga afastou o padre Abel Maia logo em junho de 2014.

Tal como aconteceu na primeira investigação do DIAP de Lisboa, o bispo José Ornelas é suspeito de ter sabido das suspeitas que envolviam o padre Maia e de ter alegadamente ocultado as mesmas.