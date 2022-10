O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) saudou esta quinta-feira a “mensagem muito forte da comunidade internacional” com a condenação pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) das recentes anexações ilegais russas de territórios ucranianos.

“Saúdo a mensagem muito forte da comunidade internacional, ontem [quarta-feira]. A votação na ONU foi uma clara condenação da anexação ilegal dos territórios ucranianos e um claro apelo ao Presidente russo, Vladimir Putin, para reverter estas decisões e respeitar a integridade territorial da Ucrânia”, reagiu Jens Stoltenberg.

Em declarações prestadas no arranque do segundo dia da reunião dos ministros da Defesa dos Aliados, ao lado do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, o secretário-geral da Aliança Atlântica apontou que tal condenação “apenas mostra ser necessário defender uma ordem internacional baseada em regras para os valores fundamentais [dos países da Aliança]”.

“E mais uma vez, a liderança dos Estados Unidos na NATO, na comunidade internacional, é essencial para isso”, argumentou Jens Stoltenberg.

Já Lloyd Austin disse, na ocasião, “concordar absolutamente com estes comentários sobre a ação da ONU”, aproveitando ainda para “aplaudir todos os Aliados e parceiros que se mobilizaram para prestar assistência à Ucrânia”.

Na quinta-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, com esmagadora maioria de 143 votos, uma resolução que condena a anexação de territórios ucranianos pela Rússia, reforçando o isolamento de Moscovo no panorama internacional.