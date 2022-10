Há já quem lhe chame “exército de Mad Max”, uma referência à saga que começou com um filme em 1979, que teve posteriormente três sequelas (a última das quais, em 2015) e que mostrava uma estratégia de combate peculiar, com recursos a inusitados carros adaptados e equipados com “soldados” a acelerar em campo aberto.

As estratégias militares criativas — mas aparentemente eficientes — da Ucrânia são comentadas há vários meses, mas nos últimos dias intensificaram-se as discussões sobre as táticas de combate das tropas terrestres de Kiev. Em parte, graças a um vídeo publicado há alguns dias na conta oficial do ministério da Defesa da Ucrânia, que traz inevitavelmente à memória cenas dos filmes Mad Max. Não é, porém, o único vídeo que ilustra algo assim — é apenas o mais recente.

Na descrição deste vídeo mais recente, lia-se, aliás: “Isto é um blockbuster, mas não é um filme. Isto é a realidade dos nossos soldados. Humvees ucranianos a avançar sob fogo de artilharia russo em grande escala na região de Kherson. Só o mar pode pará-los”.

