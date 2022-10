É um Wolves à Neves Sá para a mesa do canto, por favor: equipa mais portuguesa de Inglaterra soma segundo triunfo na Premier

Ainda sem substituto para Lage, Wolves voltou às vitórias com o Forest com um golo de Rúben Neves e um penálti defendido por Sá (1-0). Em Londres, Fulham de Marco Silva empatou com o Bournemouth (2-0)