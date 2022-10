A editora Vogais, uma chancela da Penguin Random House, vai publicar a 5 de dezembro uma coletânea de discursos de guerra de Volodymyr Zelensky, foi anunciado esta segunda-feira.

Uma Mensagem da Ucrânia, o primeiro livro de Zelensky, reúne 16 dos mais de mil discursos proferidos pelo Presidente ucraniano desde o início da guerra, a 24 de fevereiro. A seleção foi feita pelo próprio com o objetivo de “explicar a jornada da Ucrânia desde 2019”.

Segundo Zelensky, os 16 discursos selecionados, “mais do quaisquer outros”, ajudam a compreender a Ucrânia, as suas inspirações, princípios e valores. “Acima de tudo, este livro ajudá-lo-á a ouvir a mensagem que queremos dirigir ao mundo: que somos um povo livre e independente, e que lutaremos até o último soldado russo ter deixado o nosso território”, afirmou o Presidente, citado pela Vogais.

O livro inclui ainda uma introdução de Zelensky, na qual o Presidente “reflete sobre o que tem aprendido sobre si próprio e a Ucrânia desde a invasão do país”, e um prefácio de Arkady Ostrovsky, editor das secções da Rússia e da Europa de Leste da revista The Economist, que analisou e contextualizou os discursos selecionados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Apoiar a Ucrânia não é uma tendência, um meme ou um desafio viral. Não é uma força que se espalha pelo planeta com a mesma velocidade com que cai no esquecimento. Se quer compreender quem somos e de onde viemos, o que queremos e para onde caminhamos, primeiro tem de saber mais sobre nós. Este livro ajudá-lo-á a fazer isso mesmo”, declarou Zelensky.

Todas as receitas de Uma Mensagem da Ucrânia serão doadas à United24, uma iniciativa lançada por Zelensky para recolher fundos para ajudar a suprimir as necessidades mais urgentes do povo ucraniano.