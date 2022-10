A Toyota revelou o seu próximo veículo eléctrico, uma berlina familiar denominada bZ3. Foi desenvolvida na China, em parceria com o parceiro local BYD, onde será igualmente produzida, estando o modelo reservado, de momento, para o mercado chinês.

De linhas fluídas, a que corresponde um Cx de 0,218, uma vez que a aerodinâmica é fundamental para não penalizar a autonomia de veículos alimentados por bateria, o bZ3 anuncia um comprimento de 4,725 m, uma altura de 1,475 m e uma distância entre eixos de 2,880 m. Estas medidas tornam-no 3 cm mais comprido, 3 cm mais alto e praticamente com a mesma distância entre eixos do que o Tesla Model 3, a referência do segmento.

O construtor japonês não especificou a capacidade da bateria, mas como usufrui de uma distância similar ao bZ4X, leva a concluir que a plataforma será a mesma do SUV eléctrico, ou seja, potencialmente instalará um acumulador com 71,4 kWh de capacidade total. Tão pouco foram avançadas informações sobre as motorizações, mas esta plataforma permite instalar um ou dois motores, sendo que o principal estará à frente e deverá rondar os 204 cv do bZ4X, na versão apenas com tracção à frente.

O novo bZ3 anuncia uma autonomia de 600 km, mas esta é calculada segundo o sistema de avaliação chinês, similar ao antigo NEDC europeu. De acordo com o novo método do Velho Continente, a autonomia deverá cair para pouco mais de 500 km, em linha com os 511 km anunciados pelo bZ4X, este valor já calculado segundo o actual método WLTP europeu. E esta aproximação dos valores relativos às autonomias entre o bZ4X e o novo bZ3, tendo conta que o SUV reivindica um Cx de 0,29 e a berlina um Cx de apenas 0,218, muito mais eficiente, leva-nos a pensar que, provavelmente, a berlina recorre a uma bateria com uma capacidade ligeiramente inferior ao SUV.

O bZ3 é proposto na China por 200.000 yuans, ou seja, cerca de 28.000€, um valor bastante inferior ao praticado pelo Model 3. E ainda que o construtor nipónico não tenha anunciado a chegada do bZ3 ao mercado europeu, a Toyota já disse anteriormente que a nova berlina eléctrica iria ser comercializada noutros mercados, a começar pelo Velho Continente, ainda que provavelmente apenas em finais de 2023, ou 2024.