Um helicóptero com pelo menos cinco pessoas perdeu este sábado contacto com o centro de controlo e desapareceu do radar, na província italiana de Foggia, no sul do país, onde está a ser procurado por equipas de emergência.

Segundo a agência de notícias EFE, os bombeiros confirmaram que cinco pessoas viajavam no helicóptero, embora os meios de comunicação locais acrescentem dois membros da tripulação.

As autoridades confirmaram o início das buscs pelo helicóptero, que “interrompeu o contacto via rádio” na região de Apricena, na província de Foggia.

As equipas dos bombeiros deslocaram-se para a área, que está a ser sobrevoada por outro helicóptero das autoridades regionais.

De acordo com as primeiras informações, cinco pessoas viajavam no avião da empresa privada Alidunia, incluindo duas crianças, e dois membros da tripulação, de acordo com vários meios de comunicação social.

O alarme soou às 10h30 (locais, 9h30 em Lisboa), uma hora depois de o helicóptero ter descolado do arquipélago das Ilhas Tremiti, no mar Adriático.